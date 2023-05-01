Відео
Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (01.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Минулої ночі окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації. Застосували дев’ять Ту-95 з Оленєгорська та два Ту-160 із району Каспійського моря.

– У Києві поховали журналіста й українського захисника Олександра Бондаренка. Він загинув на рідній Луганщині, виконуючи бойове завдання. У нього лишився 16-річний син. Олександр пішов на війну у перший день широкомасштабного вторгнення.

– В Одесі для переселенців відкрили професійні курси, де кожен може обрати та безкоштовно опанувати кілька спеціальностей. Навчання триває двічі на тиждень впродовж 6 тижнів.

Факти ICTV
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.04.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (01.05.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.04.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (01.05.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.04.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (01.05.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.04.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (01.05.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Більше відео
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (01.05.2023)
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (01.05.2023)
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь