Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (01.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Минулої ночі окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації. Застосували дев’ять Ту-95 з Оленєгорська та два Ту-160 із району Каспійського моря.

– У Києві поховали журналіста й українського захисника Олександра Бондаренка. Він загинув на рідній Луганщині, виконуючи бойове завдання. У нього лишився 16-річний син. Олександр пішов на війну у перший день широкомасштабного вторгнення.

– В Одесі для переселенців відкрили професійні курси, де кожен може обрати та безкоштовно опанувати кілька спеціальностей. Навчання триває двічі на тиждень впродовж 6 тижнів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.