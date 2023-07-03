Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (03.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни атакували місто Суми дронами-камікадзе. Потужні вибухи пролунали у центральній частині близько 11 ранку. В обласній прокуратурі зазначили про влучання трьох шахедів. Руйнувань зазнала адмінбудівля та два житлових будинки.

– Кількість загиблих у Краматорську від російського теракту 27 червня зросла. Від важких ран у Дніпрі померла відома українська письменниця Вікторія Амеліна. Після повномасштабного вторгнення вона документувала воєнні злочини росіян на деокупованих територіях.

– Сьогодні пізно уночі окупанти вдарили ракетами С-300 по передмістю Запоріжжя. Кілька вибухів пролунали у селищі Кушугум. Величезна вирва утворилася просто на городі біля одного із приватних будинків, а вибухова хвиля пошкодила чимало обійсть довкола.

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