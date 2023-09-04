Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (04.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Уночі Росія масовано атакувала Шахедами цивільну інфраструктуру Подунав’я на Одещині.

– Профільний комітет Ради підтримав відставку Резнікова з посади міністра оборони.

– Канцлер Німеччини Олаф Шольц єдиний, хто блокує постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

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