Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (04.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Уночі Росія масовано атакувала Шахедами цивільну інфраструктуру Подунав’я на Одещині.
– Профільний комітет Ради підтримав відставку Резнікова з посади міністра оборони.
– Канцлер Німеччини Олаф Шольц єдиний, хто блокує постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.
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