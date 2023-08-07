Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (07.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Сьогодні Україна повернула з полону 22 українських військових.
– Російські війська двічі застосували хімічну зброю в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.
– Цієї ночі росіяни з артилерії били по житлових будинках Херсону. Внаслідок влучання снаряда в оселю загинула 59-річна жінка.
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