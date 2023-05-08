Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (08.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сьогодні Україна відзначає день пам’яті і вшановує мільйони жертв другої світової. І саме сьогодні Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

– Наймасштабніша атака дронами на столицю ворогові не вдалася. На Київщину летіли 35 шахедів, і всі знищили сили ППО. 30 із них – власне над столицею.

– У Європарламенті хочуть пришвидшити ухвалення домовленості про постачання боєприпасів для України.

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