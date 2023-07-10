Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (10.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Увага мільйонів українців та усього світу нині прикута до Вільнюса. Там тривають останні приготування до завтрашнього саміту НАТО, на якому Україна очікує чіткого сигналу.
– Щонайменше 4 загиблих та понад 10 постраждалих. На Запоріжжі росіяни вчинили черговий військовий злочин.
– На Сумщині готуються евакуювати жителів 5-кілометрової зони уздовж усього кордону з Росією.
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