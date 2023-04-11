Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (11.04.2023)
Дивіться прямо зараз слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача.
– Росіяни завдали масованого удару з використанням артилерії та літаків по лінії фронту на Запоріжжі. З великокаліберних гармат терористи обстріляли житлові будинки в Степногірську.
– Оріхів: російські терористи цинічно обстріляли сільську школу, де колись навчалось майже 300 дітей, яка від початку великої війни стояла пусткою.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ