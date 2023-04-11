Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (11.04.2023)

Дивіться прямо зараз слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача.

– Росіяни завдали масованого удару з використанням артилерії та літаків по лінії фронту на Запоріжжі. З великокаліберних гармат терористи обстріляли житлові будинки в Степногірську.

– Оріхів: російські терористи цинічно обстріляли сільську школу, де колись навчалось майже 300 дітей, яка від початку великої війни стояла пусткою.

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