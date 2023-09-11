Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (11.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Україна повернула під контроль “вишки Бойка” у Чорному морі.

– За тиждень ЗСУ звільнили майже п’ять квадратних кілометрів на Таврійському напрямку.

– До Києва з неоголошеним візитом прибула глава МЗС Німеччини.

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