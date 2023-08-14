Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (14.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Наші воїни відбили у ворога три квадратних кілометри на Бахмутському напрямку – Маляр.

– Цієї ночі росіяни обстріляли передмістя Запоріжжя. Трьома ракетами із ЗРК С-300 вони вдарили по селищу Степне, поціливши по житлових будинках.

– Вночі ворог тричі атакував Одещину. Усього росіяни випустили на регіон 15 дронів-камікадзе та вісім ракет типу Калібр.

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