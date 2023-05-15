Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (15.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Сьогодні від ракетних ударів по Авдіївці загинуло четверо цивільних людей. А напередодні в Костянтинівці ворог поранив трьох мирних жителів.
– Просування українських військових на бахмутському напрямку — перший успіх наступальних дій під час операції з оборони міста.
– Від вибуху в Луганську поранено так званого міністра внутрішніх справ “ЛНР” Ігоря Корнета.
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