Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (15.05.2023)

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– Сьогодні від ракетних ударів по Авдіївці загинуло четверо цивільних людей. А напередодні в Костянтинівці ворог поранив трьох мирних жителів.

– Просування українських військових на бахмутському напрямку — перший успіх наступальних дій під час операції з оборони міста.

– Від вибуху в Луганську поранено так званого міністра внутрішніх справ “ЛНР” Ігоря Корнета.

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