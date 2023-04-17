Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (17.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- В Офісі президента відреагували на моторошні зізнання вагнерівців. Двоє колишніх бойовиків ПВК Вагнер розповіли, що вбивали неповнолітніх українців в Бахмуті та Соледарі.
- Росіяни зазнають колосальних втрат на Бахмутському, Лиманському та Мар’їнському напрямках, а також біля Авдіївки, але не полишають спроб й надалі продовжувати наступати. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
- Росіяни знов гатять по околиці Запоріжжя. Кілька касетних снарядів поцілили по території дачного кооперативу.
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