Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (17.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У Кремлі пообіцяли помститися за атаку на Кримський міст.

– Ціни на пшеницю у світі одразу зросли після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді.

– Ворог сьогодні вранці вдарив з артилерії по прикордонному місту Вовчанськ на Харківщині.

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