Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (17.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– У Кремлі пообіцяли помститися за атаку на Кримський міст.
– Ціни на пшеницю у світі одразу зросли після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді.
– Ворог сьогодні вранці вдарив з артилерії по прикордонному місту Вовчанськ на Харківщині.
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