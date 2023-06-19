Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (19.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– П’ятихатки Запорізької області звільнили бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

– Цієї ночі російська армія вдарила по автозаправці в Херсоні, через що там почалася пожежа.

– Велика вода вже повністю відступила з Миколаївщини. Два мости регіону, які залило після знищення росіянами Каховської ГЕС, вистояли та вже відриті для проїзду, повідомляє обласна влада.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.