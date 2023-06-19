Відео
Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Терміново
Обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла до семи, серед них двоє дітей
Після резонансу: в Києві скасували закупівлю сотень барабанів для укриттів
На побачення прийшов із другом: у Сумах правоохоронець схилив до сексу 15-річну дівчину
Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (19.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– П’ятихатки Запорізької області звільнили бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

– Цієї ночі російська армія вдарила по автозаправці в Херсоні, через що там почалася пожежа.

– Велика вода вже повністю відступила з Миколаївщини. Два мости регіону, які залило після знищення росіянами Каховської ГЕС, вистояли та вже відриті для проїзду, повідомляє обласна влада.

Факти ICTV
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Моряк на псевдо Юг та доброволець Кабан загинули під час евакуації у Херсоні — тіла досі шукають
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (19.06.2023)
Із замурованими виходами: що побачила перевірка укриттів у Києві
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (19.06.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (06.06.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (19.06.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (09.06.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (19.06.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (05.06.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (19.06.2023)
Більше відео
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (19.06.2023)
Суспільство Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (19.06.2023)
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь