Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (19.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– П’ятихатки Запорізької області звільнили бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
– Цієї ночі російська армія вдарила по автозаправці в Херсоні, через що там почалася пожежа.
– Велика вода вже повністю відступила з Миколаївщини. Два мости регіону, які залило після знищення росіянами Каховської ГЕС, вистояли та вже відриті для проїзду, повідомляє обласна влада.
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