Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (21.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сьогодні вранці ворог обстріляв село Вовчанські Хутори Чугуївського району, що на Харківщині.

– Україні потрібно 128 винищувачів, щоб замінити старий авіаційний парк техніки та отримати перевагу в небі, переконує речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– ЗСУ мали успіх поблизу Роботиного та Малої Токмачки у Запорізькій області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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