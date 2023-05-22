Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (22.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– 16 ракет різного типу та два десятки ударних дронів цієї ночі скерував ворог на Дніпропетровську область.
– У мережі поширили інформацію про прорив державного кордону Бєлгородської області силами Російського добровольчого корпусу та легіону Свобода Росії.
– Російські окупанти обстріляли Куп’янськ, поранено двох жінок.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України