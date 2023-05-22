Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (22.05.2023)

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– 16 ракет різного типу та два десятки ударних дронів цієї ночі скерував ворог на Дніпропетровську область.

– У мережі поширили інформацію про прорив державного кордону Бєлгородської області силами Російського добровольчого корпусу та легіону Свобода Росії.

– Російські окупанти обстріляли Куп’янськ, поранено двох жінок.

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