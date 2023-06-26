Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (26.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Наші Сили оборони звільнили від окупантів село Рівнопіль на Донеччині. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– З воїнами, які нині не лише тримають оборону на Донбасі, але й наступають на ворога, сьогодні зустрівся верховний головнокомандувач Володимир Зеленський.

– Понад 100 тисяч людей підлягатимуть евакуації у разі аварії на атомній станції лише на Запоріжжі. Втім, це за найгіршого сценарію, кажуть посадовці та закликають зберігати спокій і виконувати настанови з офіційних джерел.

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