Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (29.05.2023)

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– За знімання роботи ППО у Києві затримали двох чоловіків. Як повідомили у столичній поліції, обох менш ніж за дві години викрили у Святошинському районі.

– Нацгвардієць вночі збив ракету, яка летіла на Київ, з переносного зенітно-ракетного комплексу “Ігла”.

– На Бахмутському напрямку окупанти замінюють вагнерівців на регулярні підрозділи російської армії. Через це інтенсивність ворожих наступальних дій в районі міста-фортеці суттєво знизилася. Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

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