Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (31.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сьогодні вранці Росія атакувала Кривий Ріг ракетами. Наразі відомо про шість жертв та 75 поранених.

– Чотири ракетних і 42 авіаційних удари здійснили минулої доби російські окупанти.

– Присутність російських найманців із угруповання Вагнер у Білорусі – серйозна загроза. Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа.

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