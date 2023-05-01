Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (01.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У результаті нічної атаки росіян на Павлоград понівечені понад 100 будинків: 24 багатоповерхівки, понад 80 приватних осель, постраждали також 9 закладів освіти і 5 магазинів.

– На Харківщині правоохоронці розслідують 92 жорстокі убивства російськими військовими мирних жителів, і це далеко не остаточна цифра. За даними обласної прокуратури, доля ще понад тисячі людей невідома.

– За квітень наші сили оборони ліквідували майже 17 тис. російських окупантів та знищили 1200 одиниць ворожої техніки. А за минулу добу російська окупаційна армія зменшилася щонайменше на 450 осіб.

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