Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (03.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За останніми даними, в Сумах від обстрілу росіян загинуло вже двоє осіб. Ще 19 отримали поранення, серед них – п’ятирічна дитина.

– Бахмутський напрямок знову став ареною активних бойових дій. Деякі позиції тут за добу можуть двічі переходити з рук в руки.

– Кінцева мета України – це деокупація включно із Кримом. Лише тоді це означатиме, що війна закінчилася. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю CNN.

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