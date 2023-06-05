Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (05.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Щонайменше одна людина загинула та троє поранені внаслідок обстрілів Херсонщини від початку доби. За даними ОВА, близько десятої ранку російська армія вдарила по одному з підприємств Херсона.

– Сьогодні у Києві попрощалися із 9-річною Вікою та її мамою Олею, що загинули 1 червня внаслідок російської ракетної атаки.

– За травень у небі над Києвом українською ППО знищено понад 250 ворожих цілей. Такі дані оприлюднила Київська міська військова адміністрація.

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