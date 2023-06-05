Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (05.06.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Сили оборони мають успіх на Бахмутському напрямку. На різних ділянках просунулися від 200 метрів до понад 1,5 кілометра. Там українські збройні сили займають панівні висоти й рухаються широким фронтом, повідомила заступниця Міністра оборони Ганна Маляр.
– Росіяни сьогодні знову вдарили по Торецьку на Донеччині. За даними обласної прокуратури ворог випустив по центру міста дві авіабомби. На місці обстрілу працюють служби.
– Українські захисники просунулися на майже пів кілометра на Сватівському напрямку. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Нині на цьому відрізку фронту росіяни посилили свою активність і намагаються теж штурмувати наші позиції.