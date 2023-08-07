Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (07.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Сьогодні вранці російська армія знову обстріляла керованими авіабомбами Куп’янський район на Харківщині.
– Минулий тиждень на фронті був вкрай складним, ворог кинув усі сили, аби зупинити український наступ.
– У турецькому порту Деріндже неподалік Стамбула прогримів вибух.
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