Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (08.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Інтенсивність боїв на сході помітно зросла. Не затихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

– Сьогодні вранці окупанти знову атакували Харківщину. Росіяни вдарили по оселях мирних жителів у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району.

– Херсонщина цілий день під обстрілами окупантів. Відомо, що є поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів. Серед постраждалих є дитина, а також староста Антонівського округу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.