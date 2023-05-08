Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (08.05.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Інтенсивність боїв на сході помітно зросла. Не затихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.
– Сьогодні вранці окупанти знову атакували Харківщину. Росіяни вдарили по оселях мирних жителів у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району.
– Херсонщина цілий день під обстрілами окупантів. Відомо, що є поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів. Серед постраждалих є дитина, а також староста Антонівського округу.
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