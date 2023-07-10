Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (10.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Рашисти продовжують активно бити по мирним жителям. По обіді ворог вдарив по Авдіївці та Гострому на Донеччині. Двоє людей загинуло. Ще троє зазнали поранень.

– Понад 10 бойових зіткнень відбулось упродовж минулої доби на Донеччині. Лиманський, Мар’їнський, Авдіївський та Бахмутський напрямки залишаються найгарячішими у регіоні.

– Президент України Володимир Зеленський закликав очільника США Джо Байдена негайно запросити Україну до НАТО.

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