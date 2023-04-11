Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (11.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Рівно рік, як українське військо звільнило всю Сумщину. Бійці взяли під свій контроль державний кордон.
– Донеччина залишається епіцентром протистояння. Ворог дедалі активніше б’є не лише по лінії зіткнення, а й по цивільних людях.
– 9,5 тонн їжі, яку не потрібно готувати, привезли жителям населених пунктів Херсонщини дніпровські волонтери.
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