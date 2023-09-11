Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (11.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни вдарили по амбулаторії на Херсонщині, поранена фельдшер і пацієнтка.

– ЄС не визнає незаконних виборів, які Росія провела на окупованих територіях України.

– Війна в Україні – це бойові дії, аналогів яких не було – заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі.

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