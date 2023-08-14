Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (14.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Президент Володимир Зеленський сьогодні перебуває з робочим візитом на східному фронті.

– В ООН відреагували на обстріли Росією півдня України.

– Світові ціни на пшеницю зросли після повідомлень про атаку російського військового корабля на турецький суховантаж “Сукру Окан” у Чорному морі.

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