Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (15.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Кілька годин тому в селищі Дворічна на Харківщині окупанти вбили двох людей.

– Путін заманює іноземців до свого війська російським громадянством.

– Президент України Володимир Зеленський анонсував створення коаліції винищувачів.

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