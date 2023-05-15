Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (15.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Кілька годин тому в селищі Дворічна на Харківщині окупанти вбили двох людей.
– Путін заманює іноземців до свого війська російським громадянством.
– Президент України Володимир Зеленський анонсував створення коаліції винищувачів.
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