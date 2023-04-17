Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (17.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- На засіданні Ставки верховного головнокомандувача Збройних сил України обговорили забезпечення українських бійців озброєнням та боєприпасами власного виробництва.
- Остеоінтеграція – це нова технологія протезування ніг, яку вже застосовують в Україні. Завдяки цій методиці імплант вживляють просто в кістку пацієнта і згодом кріплять до нього штучну кінцівку. Першу таку операцію днями провели у Львові, у Національному реабілітаційному центрі Незламні.
- СБУ викрила мережу прокремлівських інтернет-агітаторів, які вихваляли російських окупантів та закликали у соцмережах до зміни кордонів України.
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