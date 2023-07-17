Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (17.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– 2 людей загинули, 10 – поранені внаслідок ворожого обстрілу центру міста Білопілля на Сумщині.
– На Раді оборони Харківщини ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію дітей із 9 прикордонних населених пунктів Вовчанської громади Чугуївського району.
– Цієї ночі російська армія вдарила по житлових кварталах Херсона.
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