Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (19.06.2023)

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– За два тижні на Бердянському та Мелітопольському напрямках Сили оборони звільнили 8 населених пунктів.

– На східному фронті ситуація складна, зазначили у Міноборони. Ворог підтягує туди свої підрозділи, підсилюється десантно-штурмовими військами та здійснює активний наступ на Лиманському та Куп’янському напрямках.

– В Одесі обмежили роботу розважальних закладів, відповідне рішення ухвалили в Одеській ОВА. Відвідувати кафе, ресторанів та пляжних комплексів у місті тепер можна до 22:00

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