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Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (21.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За дві доби росіяни завдали 172 удари по Запорізькій області. Внаслідок цього двоє загиблих та четверо поранених.

– На Бахмутському напрямку ворог суттєво змінив тактику.

– США готові до можливої війни проти Росії.

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