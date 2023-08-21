Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (21.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– За дві доби росіяни завдали 172 удари по Запорізькій області. Внаслідок цього двоє загиблих та четверо поранених.
– На Бахмутському напрямку ворог суттєво змінив тактику.
– США готові до можливої війни проти Росії.
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