Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (22.05.2023)

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– Втрати живої сили та техніки росіян і далі зростають – лише за минулу добу ще орієнтовно 720 знищених росармійців.

– У Мосьпанове на Харківщині енергетики повернули електропостачання – селяни чекали цього понад рік.

– Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону, збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні.

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