Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (22.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Втрати живої сили та техніки росіян і далі зростають – лише за минулу добу ще орієнтовно 720 знищених росармійців.
– У Мосьпанове на Харківщині енергетики повернули електропостачання – селяни чекали цього понад рік.
– Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону, збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні.
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