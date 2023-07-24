Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (24.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На Бердянському напрямку ЗСУ мають успіхи.

– Донеччина залишається епіцентром важких боїв. У вогні не лише лінія зіткнення, а й прифронтові міста.

– Міністр оборони Естонії Ханно Певкур сподівається на перемогу України вже цього року.

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