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Юлія Сеник, Ведуча програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (26.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Двох людей росіяни вбили сьогодні у Нікополі на Дніпропетровщині. По місту вдарили з важкої артилерії по обіді.

– Цієї ночі російські війська атакували українські міста та села крилатими ракетами та шахедами. Ворожі цілі летіли переважно з південного напрямку. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

– Після майже 5 років розслідування замовникам та організаторам нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, суд нарешті виніс вердикт. 10 років за ґратами тепер проведуть ексголова Херсонської обласної ради Владислав Мангер та колишній помічник депутата облради Олексій Левін.

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