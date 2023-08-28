Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (28.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– В окупованому Енергодарі сьогодні пролунав вибух.

– Внаслідок ракетного удару по селищу Гоголеве на Полтавщині загинуло троє людей, ще п’ятеро отримали осколкові поранення.

– 28 серпня влада оголосить про обов’язкову евакуацію дітей із двух районів Запорізької області.

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