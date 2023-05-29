Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (29.05.2023)

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– Росіяни вдень вдарили по Торецьку на Донеччині з авіації. На місто окупанти скинули дві авіаційні бомби. Одна з них впала на місцеву АЗС, там загинув 28-річний співробітник. Ще 8 цивільних зазнали різних поранень.

– Чергову масштабну ракетну атаку на Київ прокоментував очільник нашої розвідки. Кирило Буданов наголосив, спроба терористичних дій РФ вкотре зазнала поразки, залякати українців ворогу не вдасться, тим паче на другий рік повномасштабної війни.

– Вночі над Львівщиною система ППО збила російську ракету. Уламки впали на господарську будівлю, сталася пожежа. Вогонь загасили. Обійшлося без постраждалих.

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