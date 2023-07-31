Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (31.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Триває рятувальна операція у Кривому Розі, кількість загиблих наразі – шестеро людей, поранених – понад 70.

– Наші пілоти вчора завдали сім ударів по районах зосередження особового складу ворога.

– Росіяни нарощують випуск озброєнь, однак тамтешня військова промисловість має із цим певні проблеми.

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