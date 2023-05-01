Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (01.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Ковід нікуди не зник. Уже третій рік поспіль наша країна бореться із коронавірусом. Уряд продовжив карантин до 30 червня.

– Про оборонну співпрацю телефоном говорив президент Володимир Зеленський з прем’єр-міністром Нової Зеландії. Йшлося про підготовку військових та гуманітарну допомогу.

– На Херсонщині з початку війни виявили понад 1770 колаборантів, пособників та державних зрадників, повідомляє прокуратура області. Це не повні цифри, адже виявленням тих, хто працював на росіян займаються різні фахівці.

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