Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (03.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Двоє людей загинули внаслідок удару дронами-камікадзе по Сумах. 19-ро постраждали, серед них – 5-річна дитина. Більшість поранених після огляду відпустили додому. Втім, у важкому стані в лікарні залишається двоє місцевих жителів.

– Збройні сили України продовжують рух уперед на півдні країни. За останню добу росіяни втратили майже 3 роти військових на Таврійському напрямку.

– На кількох напрямках активно продовжується наступальна операція ЗСУ. За минулий тиждень на півдні вдалося звільнити понад 28 квадратних кілометрів території, а на східному напрямку – 9 квадратних кілометрів. Кожен шматок нашої землі вимагає величезних зусиль.

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