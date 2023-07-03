Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (03.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Двоє людей загинули внаслідок удару дронами-камікадзе по Сумах. 19-ро постраждали, серед них – 5-річна дитина. Більшість поранених після огляду відпустили додому. Втім, у важкому стані в лікарні залишається двоє місцевих жителів.
– Збройні сили України продовжують рух уперед на півдні країни. За останню добу росіяни втратили майже 3 роти військових на Таврійському напрямку.
– На кількох напрямках активно продовжується наступальна операція ЗСУ. За минулий тиждень на півдні вдалося звільнити понад 28 квадратних кілометрів території, а на східному напрямку – 9 квадратних кілометрів. Кожен шматок нашої землі вимагає величезних зусиль.