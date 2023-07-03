Відео
Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Обійнялись перед стрибком: мати з дитиною вчинила самогубство дорогою до Польщі
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
У Броварах чоловік під час масажу зґвалтував 15-річного підлітка – йому повідомили про підозру
У Києві прогримів потужний вибух, повітряна тривога не оголошена
На Хортиці виявили унікальний човен, якому може бути до 500 років
Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (03.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Двоє людей загинули внаслідок удару дронами-камікадзе по Сумах. 19-ро постраждали, серед них – 5-річна дитина. Більшість поранених після огляду відпустили додому. Втім, у важкому стані в лікарні залишається двоє місцевих жителів.

– Збройні сили України продовжують рух уперед на півдні країни. За останню добу росіяни втратили майже 3 роти військових на Таврійському напрямку.

– На кількох напрямках активно продовжується наступальна операція ЗСУ. За минулий тиждень на півдні вдалося звільнити понад 28 квадратних кілометрів території, а на східному напрямку – 9 квадратних кілометрів. Кожен шматок нашої землі вимагає величезних зусиль.

Факти ICTV
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Неможливо ані воювати, ані лікуватися: військових з інвалідністю не звільняють від служби
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (03.07.2023)
Що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС і який радіус ураження
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (03.07.2023)
Який вигляд має будинок з ящиків з-під Градів у деокупованому селі Довгеньке на Харківщині
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (03.07.2023)
Майже 2,5 млн жінок з дітьми не планують повертатись в Україну до перемоги
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (03.07.2023)
Ігнорування не допоможе: Нафтогаз знає, як змусити РФ відплатити за збитки в Криму
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (03.07.2023)
Більше відео
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (03.07.2023)
Суспільство Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (03.07.2023)
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь