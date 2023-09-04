Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (04.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– СБУ ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон, яка діяла у столиці.

– Польща почала екстрадувати до України чоловіків, які втекли за кордон.

– Учні Харкова розпочали навчальний рік в метрополітені.

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