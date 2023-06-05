Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (05.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі сьогодні у Києві. Його прийняв президент України Володимир Зеленський.

– Державне бюро розслідувань виявило на Харківщині понад 10 тонн ворожих боєприпасів, які росіяни залишили під час окупації у Великобурлуцькому районі області.

– Бюро економічної безпеки викрило у Києві масштабну схему незаконного експорту зерна без сплати податків та неповернення валютного виторгу.

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