Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (07.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За минулий тиждень ЗСУ досягли тактичних успіхів у районі сіл Мала Токмачка та Роботине у Запорізькій областіі.

– Сьогодні Україна повернула з полону 22 українських військових.

– У Харкові залізничник «зливав» російським спецслужбам маршрути ешелонів із технікою ЗСУ.

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