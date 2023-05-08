Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (08.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Цієї ночі Київ пережив наймасовішу атаку ворожими шахедами. І жоден не долетів до цілі. На Київщині та в самій столиці нашими силами Повітряної оборони було виявлено та знешкоджено 35 ударних безпілотників.

– Напередодні увечері російські терористи вкотре обстріляли Комишуваху під Запоріжжям. Припускають, що били зі ствольної артилерії. Кілька снарядів вибухнули в житлових кварталах селища, понівечивши кілька будинків.

– Правоохоронці РФ заарештували на 2 місяці Олександра Пермякова, якого звинувачують у замаху на учасника та ідеолога російської війни проти України Захара Прилєпіна. Пермякова звинувачують у теракті та незаконному обігу зброї.

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