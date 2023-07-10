Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (10.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Окупанти у Бахмуті опинилися у пастці. Сили оборони України беруть місто під вогневий контроль.

– Вже завтра у столиці Литви Вільнюсі розпочнеться дводенний саміт НАТО, на якому Україна стане однією з головних тем перемовин.

– В Україні вперше пересадили серце 6-річній дитині. Трансплантація минула успішно.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.