Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (11.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Один ракетний і десять авіаційних ударів за добу завдали окупанти. П
– Війна показала згуртованість українців: хто не пішов до війська чи волонтерити, взяв собі за обов’язок донатити на ЗСУ.
– Найбільш “прозорими” містами в Україні, з огляду на роботу міських рад, стали Дніпро, Львів та Мукачево.
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