Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (14.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росія продовжує обстрілювати Херсонщину. У селі Понятівка місцевий мешканець отримав поранення у власній оселі.

– Вночі ворог тричі атакував Одещину. Усього росіяни випустили на регіон 15 дронів-камікадзе та вісім ракет типу Калібр.

– Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук показав, як минулої ночі на Одещині наші підрозділи ППО збивали російські ракети та Шахеди.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.