Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (15.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Російські терористи не припиняють обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсона.

– 89 дітей померло від Covid-19 в Україні за час пандемії – це офіційні дані Містерства охорони здоров’я.

– На Донеччині переповнені стабілізаційні пункти, з легкими і важкими пораненнями бійців звозять цілобовово.

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