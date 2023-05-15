Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (15.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Російські терористи не припиняють обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсона.
– 89 дітей померло від Covid-19 в Україні за час пандемії – це офіційні дані Містерства охорони здоров’я.
– На Донеччині переповнені стабілізаційні пункти, з легкими і важкими пораненнями бійців звозять цілобовово.
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