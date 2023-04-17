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Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (17.04.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

  • Епіцентром бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Також росіяни наступають на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках, обстрілюючи сусідні села.
  • Окупанти отримали наказ вбивати українських дітей та жінок. Про це свідчать телефонні розмови росіян, перехопленні СБУ.
  • Як святкують Великдень на деокупованих територіях? Війна забрала можливість у жителів багатьох українських міст готуватися до свята, пекти самостійно паски та збиратися всією родиною. Щоб підтримати людей на деокупованих територіях, соціально відповідальний бізнес випік 10 тисяч пасок. А волонтери протягом двох тижнів будуть розвозити їх жителям Херсонщини.

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